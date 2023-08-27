اليوم السابع
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الزراعة تستقبل وفدا رسميا من الاتحاد الأوراسي لمتابعة تصنيع وتداول الأعلاف

الأحد، 27 أغسطس 2023 12:09 م
الزراعة تستقبل وفدا رسميا من الاتحاد الأوراسي لمتابعة تصنيع وتداول الأعلاف وزارة الزراعة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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استقبل المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف وفدا رسميا من الاتحاد الأوراسى لتفقد إجراءات الرقابة على تصنيع وتداول الأعلاف وخاماتها وإضافاتها، فى إطار اهتمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بزيادة الصادرات الزراعية المصرية وفتح اسواق جديدة والارتقاء بالمنتجات المصرية.

 

قال الدكتور احمد العكازى مدير الإقليمى للأغذية والأعلاف أن زيارة الوفد الروسى والذى يضم خبراء ومسئولين من الطب البيطرى والإنتاج الحيوانى والصحة الحيوانية للاتحاد الأوراسى، خطوة مهمة لمراجعة وتدقيق إجراءات الفحص لكل مدخلات صناعة الأعلاف وإجراءات اعتماد الجهات الرقابية كالمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، بدءا من إجراءات التسجيل للمنتجات المستوردة والمحلية الصنع و سحب العينات بالموانى والمنافذ الجمركية والتحليل الكيماوى و اجراءات الرصد و التتبع وتحليل المخاطر والرقابة الداخلية على مصانع الاعلاف. و قد زار الوفد بعض المعامل ومنها معمل التكنولوجيا الحيوية وعاينوا خطوات العمل منذ استلام العينات حتى اصدار الشهادات و ارشفة النتائج بقواعد البيانات .

 

الجدير بالذكر أن الاتحاد الاوراسى هو كيان اقتصادى وسياسى يضم عدد من الدول الاوربية والاسيوية مثل روسيا وكازاخستان وروسيا البيضاء وغيرهم.


الزراعة

الاعلاف

وزارة الزراعة

المنافذ الجمركية



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