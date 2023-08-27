اليوم السابع
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الأحد، 27 أغسطس 2023 08:07 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الحكومة الروسية تبدى اهتمامها بمواصلة عمل الشركات الأجنبية فى البلاد

الأحد، 27 أغسطس 2023 07:00 ص
الحكومة الروسية تبدى اهتمامها بمواصلة عمل الشركات الأجنبية فى البلاد علم روسيا
أ ش أ

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أكدت وزارة المالية الروسية أن اللجنة الحكومية لمراقبة الاستثمار الأجنبى فى روسيا مهتمة بمواصلة الشركات الأجنبية عملها فى الأراضى الروسية.

وأفاد بيان لوزارة المالية الروسية السبت بأنه "تجرى تهيئة الظروف اللازمة للشركات، التى قررت البقاء فى روسيا، بما فى ذلك السماح بدفع الأرباح وسداد الديون داخل الشركات"، مشيرا إلى أن من قرر بيع شركاته لا يتم إجباره على تخفيض السعر النهائي.

وتابع البيان: "لا يتم إجراء التسعير من قبل أعضاء اللجنة الحكومية الروسية بل من قبل جهة مستقلة، ولا يمكن أن يتغير السعر إلا إذا أشارت اللجنة إلى خطأ فى تقييم القيمة السوقية للشركات الأجنبية".


روسيا

المالية الروسية

الاستثمار الأجنبى

موسكو



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