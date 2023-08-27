"الحج" للمعتمرين: قبل الدفع تأكدوا من تفاصيل البرنامج والخدمات

دعت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، ضيوف بيت الله الحرام من المعتمرين، تحت وسم #حقوق_المعتمرين_والزوار، إلى التأكد من الاطلاع على تفاصيل برنامج العمرة والخدمات المقدّمة قبل إتمام عملية الدفع.
وحثّت الوزارة ،عبر حسابها على "إكس" -"تويتر" سابقاً- ضيوف الرحمن، على حفظ حقوقهم واتباع 3 خطوات قبل الدفع، وهي: "الاطلاع على تفاصيل برنامج العمرة ، والموافقة على تفاصيل البرنامج، والدفع بعد التأكد".
وشددت "الحج" على أن شركة العمرة أو وكيلها ملزمان بالإفصاح عن المعلومات اللازمة التي تمثل حقاً من حقوق المعتمرين والزوار.
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