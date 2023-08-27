أعلن الجيش اللبناني إلقاء القبض على 8 لبنانيين وسوري على مدار اليومين الماضيين، في منطقتي طرابلس وبعلبك لحيازتهم أسلحة حربية وكمية من الذخائر والمخدرات.
وأضاف الجيش اللبناني - في بيان السبت - أن ذلك يأتي ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها الوحدات العسكرية بمؤازرة مديرية المخابرات في منطقة طرابلس وحي الشراونة ببعلبك.
وكان الجيش اللبناني قد ألقى القبض - أمس الأول - على 4 لبنانيين و3 سوريين، ضمن التدابير الأمنية التي ينفذها الجيش؛ وذلك لتورطهم في جرائم إطلاق نار وخطف، وإطلاق النار على دورية للجيش، والسلب، والإتجار بالمخدرات وتعاطيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة