التنمية المحلية: الخدمات لم تتأثر بسبب عمل الموظفين يوم الأحد من الخارج

كتب الأمير نصرى

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات كانت تعمل طوال الأسبوع، ونحن نمارس عملنا من خلال مقر الوزارة فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، لافت إلى أنه يتم إخراج "باصين" يوم الأحد بخطوط سير لتغطية التكليفات بالنسبة للموظف.

وأضاف خالد قاسم خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن الخدمات التى تتعلق بشكاوى المواطنين منها اللقاء المباشر أو الواتس وما يأتى من شكاوى نعمل على حلها فى الحال عن طريق الخط الساخن أو الإنترنت.

أوضح خالد قاسم أن عمل الموظفين من الخارج جاء بعد تجربتنا مع كورونا التى جعلتنا نتعامل بشكل كبير مع الزملاء من خلال التكليفات عن طريق الواتس آب، لافتا إلى أن الخدمات لم تتأثر بسبب عمل الموظفين يوم الأحد من الخارج.

ولفت خالد قاسم إلى أن لدينا 332 مجمع خدمات، وتم التشغيل التجريبى لـ 109 بالكوادر البشرية التى تم تدريبها بقرى حياة كريمة، وسيكون كل الزملاء متواجدين فى القرى والتوابع والنجوم بقرى حياة كريمة.