اليوم السابع
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البيئة العراقية: طهرنا 4600 كيلومتر من الأراضى الملوثة بالألغام

الأحد، 27 أغسطس 2023 06:00 ص
البيئة العراقية: طهرنا 4600 كيلومتر من الأراضى الملوثة بالألغام ألغام - أرشيفية
أحمد علوى

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أعلنت وزارة البيئة العراقية، السبت، عن تطهير 4600 كم من الألغام، فيما أشارت إلى أن جرف السيول للألغام لا يمثل تهديدا كبيرا.

وقال مدير عام دائرة شؤون الألغام بوزارة البيئة العراقية، صباح الحسيني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مقدار التلوث في العراق كبير، لأن الحروب التي مرت كثيرة منذ الستينيات وصولاً الى داعش"، مبيناً أن "حجم التلوث وتنوعاته لا يماثله شيء".

وأضاف أن "الألغام التي أزيلت من الأراضي بلغت أكثر من 59 بالمئة بجهود جبارة وإصرار كبير"، مشيرا إلى أن "الوزارة تعمل مع شركائها في الجهد الوطني كوزارتي الدفاع والداخلية وقوات الحدود والحشد الشعبي، كون جميع العراقيين متفقين على خطورة هذا الملف وضرورة معالجته".

وذكر أن "قرى العراق نريدها أن تزرع بشكل آمن وأن تجد مشاريعنا الاستثمارية أرضاً خالية من التهديدات"، موضحاً أن "الأراضي التي لا تزال ملوثة بالألغام 2100 كيلومتر، وهي المساحة المتبقية من مساحة 6700".

وأكد أن "جرف السيول للألغام لا يمثل تهديداً كبيراً، لأنه يمكن تحديدها ضمن خرائطنا الجديدة في مناطق محدودة من المنحدرات التي فيها مياه كبيرة"، لافتاً إلى أن "تغير مواقع الألغام ليس لمساحات كبيرة".

 


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