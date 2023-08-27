"الأنباء" الكويتية تبرز توجيه الرئيس السيسي فى جهود دعم قطاع الصناعات

ونقلت الصحيفة- تحت عنوان "السيسي يوجه بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة"- عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، التصريح بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات صناعة الحديد والصلب في مصر، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية.

وأضافت الصحيفة أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة.