اليوم السابع
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الأحد، 27 أغسطس 2023 01:32 م
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الأمن العام يضبط 195 قطعة سلاح و312 قضية مخدرات

الأحد، 27 أغسطس 2023 12:32 م
الأمن العام يضبط 195 قطعة سلاح و312 قضية مخدرات حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لملاحقة الخارجين عن القانون بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية خلال 24 ساعة ضبط (312) قضية مخدرات ، و(195) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (83911) حكما قضائيا متنوعة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

 

 

 


الامن العام

مخدرات

الخارجين على القانون

اخبار الحوادث

اسلحه ناريه



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