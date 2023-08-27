الأمن العام يضبط 195 قطعة سلاح و312 قضية مخدرات

كتب ـ محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لملاحقة الخارجين عن القانون بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية خلال 24 ساعة ضبط (312) قضية مخدرات ، و(195) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (83911) حكما قضائيا متنوعة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.