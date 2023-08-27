الأمن العام يضبط "هيروين وأسلحة نارية" فى حملات أمنية

كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 32 قطعة سلاح نارى، عبارة عن (14 بندقية آلية –10 بنادق خرطوش- 8 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 24 متهما لـ10 منهم معلومات جنائية، وضبط 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 5 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 568 حكما قضائيا متنوعة.

وتمكنت الجهود من ضبط 3 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين)، بحوزة 4 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية، وضبط 1 قطعة سلاح نارى عبارة عن فرد محلى بحوزة متهم وتنفيذ 797 حكما قضائيا متنوعة.

وأثمرت الجهود عن ضبط 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 14 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الشابو – 5 فرد محلى – عدد من الطلقات من ذات العيار)، بحوزة 7 متهمين لـ6 منهم معلومات جنائية.