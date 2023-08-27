اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 أغسطس 2023 01:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

الأمن العام يضبط "هيروين وأسلحة نارية" فى حملات أمنية

الأحد، 27 أغسطس 2023 12:37 م
الأمن العام يضبط "هيروين وأسلحة نارية" فى حملات أمنية قوة أمنية- أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 32 قطعة سلاح نارى، عبارة عن (14 بندقية آلية –10 بنادق خرطوش- 8 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 24 متهما لـ10 منهم معلومات جنائية، وضبط 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 5 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 568 حكما قضائيا متنوعة.
 
وتمكنت الجهود من ضبط 3 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين)، بحوزة 4 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية، وضبط 1 قطعة سلاح نارى عبارة عن فرد محلى بحوزة متهم وتنفيذ 797 حكما قضائيا متنوعة.
 
وأثمرت الجهود عن ضبط 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 14 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الشابو – 5 فرد محلى – عدد من الطلقات من ذات العيار)، بحوزة 7 متهمين لـ6 منهم معلومات جنائية.
 

الأمن العام

مخدرات

سلاح

اخبار الحوادث

تجارة المخدرات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة