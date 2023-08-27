الأمن العام يضبط هاربا من 88 سنة سجن

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، هارب من تنفيذ 88 حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 56 سنة، وكفالات مالية.

وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، هارب من تنفيذ 52 حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 7 سنوات، وكفالات مالية، وضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة ملوى بأسيوط، هارب من تنفيذ 1200 حُكم جزئى بإجمالى مدد حبس بلغت 3 سنوات و4 شهور، وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.