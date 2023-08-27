اعترافات لصوص وحدات التكييف فى القاهرة: "بنسرقها فى الفجر بأسلوب الخلع"

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة أن التشكيل العصابي المكون من 5 أفراد، المتهم بسرقة أغطية البالوعات ووحدات التكييف بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة اعترفوا بارتكابهم 4 جرائم سابقة مختلفة بأسلوب الخلع.

واضافوا خلال التحقيقات ، أنهم ينفذوا عمليات السرقة وقت الفجر بعد غياب حركة المواطنين من الشوارع مما يسهل عليهم تنفيذ عمليات السرقة.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة السرقة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 5 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لقيامهم بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة أغطية البالوعات ووحدات التكييف الخارجية بأسلوب "الخلع" وبحوزتهما غطاء بالوعة صرف صحى "مجهول المصدر"، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية".