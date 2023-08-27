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استقرار حالة البحر ورفع الرايات الخضراء على كافة شواطئ الإسكندرية.. صور

الأحد، 27 أغسطس 2023 10:43 ص
استقرار حالة البحر ورفع الرايات الخضراء على كافة شواطئ الإسكندرية.. صور شواطئ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم استقرار وهدوء حالة البحر، وتم رفع الراية الخضراء على كافة شواطئ الإسكندرية، و سجلت الإسكندرية اليوم 32 درجة فى العظمى.
 
وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الشواطئ الشرقية أمنة بسبب حواجز الامواج، وهناك 6 شواطئ أمنة للسباحة بسبب اكتمال حاجز الأمواج بها، و هى ميامى العام، السرايا العام، ايناس حقى، اسحاق حلمى، ابو هيف المميز، وشاطئ اسكندر وجميعها بالمنطقة الشرقية بالإسكندرية.
 
 
وأضافت الإدارة أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد، واهمها منع نزول البدالات للمياه، تواجد عمال الابراج فوق الابراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الاسعافات الاوليه.
 
واستعدت محافظة الإسكندرية بـ 64 شاطئ هذا العام لاستقبال المصطافين، وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى وهى، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيه وللشمسية 10 جنيه، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.
 
أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الانفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيه فقط
 
وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.
 
 
وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه
 
 
وأكدت الادارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على الارقام التالية :-
 
أرقام شكاوى القطاع الشرقى... 
 
01270746490
 
01289252668
 
01119555946
 
01501297888
 
 
أرقام شكاوى القطاع الغربى والعجمى... 
 
01220030103
 
01010453583
 
01225267276
 
01203986324
 
01225709553
 
 
ارقام شكاوى شاطئ النخيل... 
 
01220030103
 
01203986324
 
01277631661
 
01226325968
 
او عن طريق الموقع الرسمى للإدارة 
 
www.catr.gov.eg 
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