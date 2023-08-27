اتحاد الصناعات: قرارات الرئيس السيسى بالإعفاء من الضرائب 5 سنوات تدعم الإنتاج

كتب إسلام سعيد

أشاد اتحاد الصناعات المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء القطاع الصناعي من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية

جاء ذلك في تصريحات للدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ، والذي أكد أن هناك اهتمام واضح من فخامة الرئيس السيسي بالصناعة المحلية والصناعات ذات القيمة المضافة الكبيرة للاقتصاد الوطني وان القرارات الجديدة داعمة للقطاعات الإنتاجية بشكل واضح.

وأكد الدكتور كمال الدسوقى، أن محاور نمو الصادرات لابد أن ترتكز على دعم الصناعة بمثل هذه القرارات لتخفيف الأعباء المالية عن المصانع وتشجيع الصناعات التى يمكنها المنافسة فى الأسواق العالمية والعمل على جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى لما تملكه مصر من سوق محلى كبير.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن العمل في إطار رؤية واضحة لدعم الصناعة وزيادة الصادرات من شأنه دفع عجلة التصدير نحو تحقيق ارقام غير مسبوقة، حتي لا تكون الزيادة فى الصادرات زيادة مؤقتة ومرتبطة ببعض مشاكل الدول الأخري المنافسة لنا تصديريا، لذلك يجب العمل على خفض التكاليف الإنتاجية وفتح الأسواق وتعميق التصنيع المحلى وجذب الاستثمارات فهذه هي الاضلاع الأربعة لنمو الصادرات المصرية.