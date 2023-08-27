إشارات بالعين تتنبأ بخطر الإصابة بمرض الخرف

كتبت رانيا عامر

قال عدد من الباحثين خلال مجموعة من الدراسات الحديثة إن العين تنذر بعدة إشارات توضح حالتك الصحية، وتعرضك للإصابة ببعض الأمراض مثل الخرف، لذا يجب إجراء الفحوصات الدائمة للعيون وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس.

ومن جانبه شدد الدكتور يورن سلوت يورجنسن، طبيب العيون بلندن، على ضرورة زيارة طبيب العيون، إذا كنت تعاني من حالة عين أو تحتاج إلى تصحيح الرؤية، مشيرًا إلى أن العين تنذر بخطر الإصابة بمرض الخرف، قبل أن تؤدي بيك تلك الإشارات إلى خطر الإصابة بمشاكل الذاكرة ووظائف الدماغ.

وقال أخصائي العيون إن مشاكل الرؤية قد تكون إحدى العلامات الأولى للخرف، لذلك فإن فحوصات شبكية العين يمكن أن تكتشف التغييرات الرئيسية في الأوعية الدموية التي قد توفر علامة مبكرة على مرض ألزهايمر، وسيعرض في التقرير التالي الأعراض التي تنذر خطر الإصابة بالخرف.

تلك الأعراض تنذر بخطر الإصابة بالخرف :

1.التغييرات في الرؤية

قد يواجه المصابون بالخرف صعوبة في الإدراك البصري، بما في ذلك صعوبة الحكم على المسافات أو تحديد الألوان.

2.صعوبة القراءة أو الكتابة

يمكن أن يؤدي الخرف إلى مشاكل في فهم القراءة أو الكتابة بشكل متماسك أو فهم الرموز والأرقام.

3.الهلوسة البصرية

قد يعاني بعض المصابين بالخرف من هلوسة بصرية (رؤية أشياء غير موجودة).

4.ضعف الذاكرة البصرية

قد يصبح استدعاء الوجوه أو الأماكن أمرا صعبا بالنسبة للأفراد المصابين بالخرف.