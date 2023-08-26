"CDC" يوافق على لقاحات كورونا المناسبة للسلالات الجديدة الشهر المقبل

كتبت أمل علام

يصوت مستشارو مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة" CDC" على لقاحات كورونا الجديدة والمتطورة التى تناسب السلالات الجديدة المتحورة الشهر المقبل.

ووفقا لما ذكره موقع وكالة روتيرز، فإن لجنة من المستشارين المستقلين لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ستجتمع الشهر المقبل لتقديم توصيات بشأن لقاحات كورونا المحدثة قبل موسم الخريف، موضحا أنه من المقرر أن تصوت لجنة التحصين التابعة لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على اللقاحات فى اجتماع 12 سبتمبر.

وابتكر صانعو اللقاحات، مثل شركة Pfizer وشريكتها الألمانية BioNTech SE وModerna وNovavax، نسخًا من طلقاتهم تستهدف النوع الفرعي XBB.1.5 من الفيروس.

وقال مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ماندي كوهين، في وقت سابق من هذا الشهر، إنه من المتوقع أن تكون اللقاحات متاحة بحلول الأسبوع الثالث أو الرابع من سبتمبر، بعدما أوصى بها مركز السيطرة على الأمراض وأذنت بها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.