4 قتلى وجريحين فى إطلاق نار بمتجر بولاية فلوريدا الأمريكية

وكالات

أفادت وسائل إعلام محلية، بوقوع 4 قتلى، وجريحين؛ إثر إطلاق نار جماعي في متجر، بـ جاكسون فيل، في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء، عن رئيس بلدية جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية، قوله، اليوم السبت،: إن إطلاق نار في مدينة جاكسون فيل بولاية فلوريدا أدى إلى وقوع عدد من القتلى والإصابات.

من جهتها، ذكرت صحيفة “ميرور"، أن عدة أشخاص لقوا مصرعهم في إطلاق نار جماعي داخل متجر، حيث تحصن المشتبه به داخله في مواجهة مع الشرطة.

وأثار إطلاق النار في متجر دولار جنرال، الرعب في قلب جاكسونفيل فلوريدا الليلة.

وأكدت عمدة المدينة دونا ديجان، مقتل عدة أشخاص فيما أسمته "إطلاق نار جماعي".

وقد هرعت رئيسة البلدية بنفسها إلى مكان الحادث، قائلة لوسائل الإعلام المحلية إن هناك عدداً من القتلى وأكدت أن رجلاً تحصن في متجر دولار جنرال على طريق كينجز.

وأضافت: “هذا غير مقبول. إن إطلاق النار مرة واحدة أمر كبير للغاية، لكن من الصعب حقًا تحمل عمليات إطلاق النار الجماعية هذه”.