هل أنت قلق من اضطراب النوم بسبب الرحلات الجوية الطويلة؟ نصائح هتساعدك

كتبت إيناس البنا

يعد اضطراب الرحلات الجوية الطويلة مشكلة شائعة عند السفر ، ويمكن أن تدمر جدول نومك بشكل خطير، ويعلم الجميع عيوب النوم القليل غير الصحى، فهو يعطل ساعة الجسم الداخلية، ما يسبب التعب والارتباك، يمكن أن يؤدي هذا الاختلال أيضًا إلى الأرق والتهيج ومشاكل في الجهاز الهضمي.

وتوضح دراسة أجراها باحثون في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك حسب موقع "onlymyhealth"، سبب اضطراب الرحلات الجوية الطويلة في ضعف وظائف الجسم، حيث أشارت دراسة إلى أن التعارض بين الوقت من اليوم وساعة الجسم يتسبب في عدم انتظام ضربات القلب.

نصائح لإصلاح اضطراب الرحلات الجوية الطويلة

لحسن الحظ، هناك استراتيجيات فعالة لعكس اضطراب الرحلات الجوية الطويلة وإصلاح دورة نومك، خاصة أن أهم شيء هو توقع اضطراب الرحلات الجوية الطويلة عند السفر، ويجب أن تكون استعداداتك دقيقة ويجب أن تبدأ حتى قبل الصعود إلى الطائرة.

التحضير قبل الرحلة

ضبط دورة النوم الخاصة بك:

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قبل أيام قليلة من رحلتك، ابدأ في تغيير أوقات نومك بساعة لتتناسب مع أوقات النوم لوجهتك

تحسين الإضاءة:

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أثناء رحلتك

عندما تبقى في الداخل، بعيدًا عن الضوء الطبيعي، تبدأ ساعة جسمك في التنظيم اعتمادًا على وقت تشغيل وإطفاء الأنوار، لذا فإن تعريض نفسك للضوء الطبيعي أثناء النهار وتجنب الشاشات الساطعة قبل النوم يمكن أن يساعد ساعة جسمك في الاعتماد على العوامل البيئية

حافظ على رطوبتك: اشرب الكثير من الماء طوال الرحلة للبقاء رطبًا، لأن الجفاف يمكن أن يزيد من أعراض اضطراب الرحلات الجوية الطويلة.

ضبط ساعتك: اضبط ساعتك على التوقيت المحلي لوجهتك بمجرد ركوب الطائرة للاستعداد العقلي للمنطقة الزمنية الجديدة.

عند الوصول

التعرض لأشعة الشمس: اقضِ وقتًا بالخارج في ضوء الشمس الطبيعي خلال النهار للمساعدة في إعادة ضبط ساعة جسمك .

حافظ على نشاطك: مارس نشاطًا بدنيًا خفيفًا ، مثل المشي أو التمدد ، لمحاربة التعب وتحسين الدورة الدموية.

تجنب القيلولة الطويلة:

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في حين أن القيلولة القصيرة يمكن أن تكون منعشة ، وربما ضرورية ، إلا أن القيلولة الطويلة يمكن أن تزيد من تعطيل جدول نومك

الآن بعد أن عرفت العملية التي يجب عليك اتباعها ، هناك بعض طقوس وقت النوم التي يجب عليك اتباعها لضمان أقصى قدر من الكفاءة في عمليتك لإصلاح اضطراب الرحلات الجوية الطويلة.

خلق بيئة صديقة للنوم:

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حافظ على بيئة نومك مظلمة وهادئة وباردة لتعزيز النوم المريح

حدد روتينًا: كن ثابتًا عند تعديل دورة نومك ، حتى في عطلات نهاية الأسبوع ، للمساعدة في تنظيم ساعة جسمك.

ضع في اعتبارك العلاج بالضوء:

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تحاكي أجهزة العلاج بالضوء ضوء الشمس الطبيعي ويمكن أن تساعد في ضبط ساعتك الداخلية، خاصة عند التعامل مع اضطراب الرحلات الجوية الطويلة

تطبيقات النوم:

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توفر بعض التطبيقات تمارين استرخاء موجهة أو ضوضاء بيضاء أو ميزات تتبع النوم لمساعدتك على العودة إلى المسار الصحيح

تجنب المنشطات:

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تجنب المواد مثل الكحول أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين التي يمكن أن تعطل دورة نومك وتبقيك مستيقظًا لفترة أطول