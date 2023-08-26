مياه قنا: محاولة سرقة محبس خط رئيسي وراء انقطاع المياه عن مركز قوص

قنا صابر سعيد

أعلنت شركة مياه قنا ، عن استمرار أعمال إصلاح خط مياه بمركز قوص جنوب محافظة قنا، والذي نتج عنه قطع المياه عن المدينة وبعض القرى.

وقال بيان صادر عن الشركة، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا تعتذر عن قطع المياه عن مدينة قوص وبعض القرى نتيجة محاولة سرقة محبس بغرفة محابس خط الطرد الرئيسى، مما يضطر الشركة لقطع المياه لتخفيف ضغط الصرف الصحى تجنبا لحدوث طفوحات بكافة ارجاء المدينة والقرى ومحطات الرفع.

وأوضحت شركة المياه، أنه تم تم توفير سيارات مياه لتلبية احتياجات المواطنين الضرورية، وجارى السيطرة على الموقف والإصلاح.