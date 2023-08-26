مياه الفيوم تكثف الأعمال لسرعة الانتهاء من مشروعات "حياة كريمة"

الفيوم رباب الجالي

عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة فى الفيوم اجتماعاً موسعا للوقوف على آخر المستجدات ومعدلات الأداء، ونسب التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزى يوسف الصديق واطسا.

خلال الاجتماع تم مناقشة أعمال إحلال وتجديد محطة مياه قحافة المطورة، وكذلك نسب التنفيذ لأعمال الوصلات المنزلية بمركز إطسا، حيث تم تنفيذ عدد 32 ألف وصلة منزلية بواقع 27 ألف وصلة منزلية صرف صحى، وعدد 5 آلاف وصلة مياه شرب، علاوة على متابعة الموقف التنفيذى لخزانات وروافع مياه الشرب بكلا المركزين، حيث بلغت نسبة التنفيذ بخزان ورافع مياه يادم غالب 76% ، بينما كانت نسبة التنفيذ بمشروع خزان ورافع مياه كحك 78% ، وبلغت نسبة التنفيذ لخزان قصر الجبالى 62% .

وأكد النجار على سرعة الانتهاء من كافة أعمال مشروعات المبادرة وفق الخطة الزمنية المقررة والوقف على معوقات التنفيذ وطرق التغلب عليها لضمان الانتهاء فى الموعد المحدد وفق الخطة المدرجة وفقاً للاشتراطات والمعايير القياسية.