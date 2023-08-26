موسكو: عمليات الغرب لمكافحة الإرهاب غطاء للسيطرة على موارد دول أخرى

وكالات

أعلنت نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ماريا زابولوتسكايا أن عمليات الدول الغربية لمحاربة الإرهاب في دول أخرى "غير فعالة" وتعتبر "غطاء للاستحواذ على الموارد الطبيعية".

وقالت زابولوتسكايا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الجمعة: "من اللافت عدم فاعلية أو فشل ما يسمى بالعمليات لمحاربة الإرهاب... وهذا يدل على أن المهام الحقيقية للتواجد العسكري الأجنبي تتمثل في أمور مختلفة تماما".

وتابعت قائلة إنه "تحت غطاء محاربة الإرهاب يجري على قدم وساق الاستحواذ على الموارد الطبيعية للدول الأخرى".

وأشارت إلى أن الغرب "يستخدم كل الوسائل، ولا يخجل من دعم الإرهابيين" من أجل "تحقيق طموحاته الجيوسياسية وتأجيج النزاعات المزمنة وصناعة وهم المقاومة الشعبية المزعومة للأنظمة غير الديمقراطية".

وأكدت أن "روسيا ستواصل بناء التعاون حول محاربة الإرهاب مع جميع الجهات التي على استعداد للتعاون العملي البناء الرامي إلى الهدف المشترك، وهو القضاء على الإرهاب بشتى أشكاله دون الأجندات الخفية والمعايير المزدوجة"