اليوم السابع
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السبت، 26 أغسطس 2023 03:59 م
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مصرع مدير محطة مياه صعقا بالكهرباء فى بنى سويف

السبت، 26 أغسطس 2023 03:44 م
مصرع مدير محطة مياه صعقا بالكهرباء فى بنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقي مدير محطة مياه مصرعه صعقًا بالكهرباء، اليوم السبت، أثناء مباشرة عمله داخل إحدى محطات مياه الشرب بمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف، وتم نقل جثته إلى مستشفى الواسطى المركزي.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بمصرع مدير محطة معصرة أبو صير بدائرة مركز شرطة الواسطى، أثناء مباشرته مهام عمله داخل المحطة.
 
ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف "محمد س ع" يبلغ من العمر 35 عامًا، يعمل مديرًا لمحطة معصرة أبو صير بمركز الواسطى،  إلى مستشفى الواسطى المركزى وإيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق.

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