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مسابقة فنية فى الرسم للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية بكفر الشيخ

السبت، 26 أغسطس 2023 05:16 م
مسابقة فنية فى الرسم للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية بكفر الشيخ مبادرة للتوعية بمخاطر المخلفات الإليكترونية بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت إدارة شباب سيدى غازى المسابقة الفنية في الرسم الفوري ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" بمشاركة أعضاء مراكز الشباب ضمن سلسلة البرامج الفنية والإبداعية التى تهدف إلى تنمية الوعى الفنى لديهم، وذلك برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 
وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن هذه البرامج تعمل على تنمية المواهب الإبداعية، وتسهم في تشكيل عقل ووجدان النشء في هذه السن، وتؤثر على شخصيته ويصبح الإبداع جزءًا من حياته
 
وتنفذ المسابقة بمراكز شباب كفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، والإدارة العامة للبرامج والأنشطة، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، إشراف تنفيذى لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية ومتابعة تنفيذ مصطفى عامر  مدير إدارة شباب سيدى غازى وفريق عمل المركز.
 
كما استقبل مركز شباب أبو طبل  مبادرة «رواد تحيا مصر» للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن لها، تنظمها الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ وبمشاركة أعضاء مراكز الشباب وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور محافظ كفرالشيخ .
 
وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة تولى اهتمام خاص بدعم وتبنى الكيانات الشبابية التي تقدم مبادرات من شأنها خدمة المجتمع المصرى، وفق توجهات القيادة السياسية بوضع «ملف تمكين الشباب»على رأس أولويات الدولة المصرية، مضيفًا أن المبادرة قدمت تعريف المخلفات الإلكترونية وأنواعها وتأثيراتها الضارة على البيئة والكائنات الحية .
 
وأقيمت ورشة عمل المبادرة بمركز شباب أبو طبل، بإشراف منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ونانيس الناقوري مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية وبإشراف مصطفى غريب وكيل المديريه للشباب ومتابعة شريف السواق منسق المشروع بالمديرية أدار اللقاء أحمد محروس وحنان حماد ومريم فرحات أعضاء رواد تحيا مصر.
 
مبادرة للتوعية بمخاطر المخلفات الإليكترونية بكفر الشيخ
مبادرة للتوعية بمخاطر المخلفات الإليكترونية بكفر الشيخ

مسابقة للرسم للاطفال بمراكز شباب كفر الشيخ
مسابقة للرسم للاطفال بمراكز شباب كفر الشيخ

ورشة ومسابقة للرسم
ورشة ومسابقة للرسم
 

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