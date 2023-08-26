محافظ القليوبية يشهد مسيرة شبابية احتفالا بالعيد القومى للمحافظة الـ 155.. صور

شهد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم السبت، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها، المسيرة الشبابية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة احتفالا بالعيد القومي للمحافظة، وانطلقت فاعليات المسيرة من أمام مبنى مديرية الشباب والرياضة بمدينة بنها وحتى ديوان عام المحافظة يتقدمها قيادات المحافظة وسيارات تحمل ماكتات لإنجازات المحافظة في مختلف الإدارات الفرعية وفقا للتقسيم الإداري للمحافظة، وعلم مصر بطول 50 متر يحمله أعضاء فرق الجوالة، وحملة الأعلام والسواري.
المحافظ يشهد مسيرة شبابية احتفالا بالعيد القومي (1)
المحافظ يشهد مسيرة شبابية احتفالا بالعيد القومي (2)
المحافظ يشهد مسيرة شبابية احتفالا بالعيد القومي (3)
المحافظ يشهد مسيرة شبابية احتفالا بالعيد القومي (4)
المحافظ يشهد مسيرة شبابية احتفالا بالعيد القومي (5)
المحافظ يشهد مسيرة شبابية احتفالا بالعيد القومي (6)
المحافظ يشهد مسيرة شبابية احتفالا بالعيد القومي (7)
المحافظ يشهد مسيرة شبابية احتفالا بالعيد القومي (8)
المحافظ يشهد مسيرة شبابية احتفالا بالعيد القومي (9)
المحافظ يشهد مسيرة شبابية احتفالا بالعيد القومي (10)
المحافظ يشهد مسيرة شبابية احتفالا بالعيد القومي (11)
المحافظ يشهد مسيرة شبابية احتفالا بالعيد القومي (12)
المحافظ يشهد مسيرة شبابية احتفالا بالعيد القومي (13)
المحافظ يشهد مسيرة شبابية احتفالا بالعيد القومي (14)
المحافظ يشهد مسيرة شبابية احتفالا بالعيد القومي (15)
المحافظ يشهد مسيرة شبابية احتفالا بالعيد القومي (16)
المحافظ يشهد مسيرة شبابية احتفالا بالعيد القومي (17)
المحافظ يشهد مسيرة شبابية احتفالا بالعيد القومي (18)
المحافظ يشهد مسيرة شبابية احتفالا بالعيد القومي (19)
المحافظ يشهد مسيرة شبابية احتفالا بالعيد القومي (20)
المحافظ يشهد مسيرة شبابية احتفالا بالعيد القومي (21)
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