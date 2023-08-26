محافظ القليوبية يشهد مسيرة شبابية احتفالا بالعيد القومى للمحافظة الـ 155.. صور

كما شارك في الاحتفال فريق الموسيقى النحاسية من طلائع مديرية الشباب والرياضة وأعضاء مركز الفنون، واختتمت المسيرة بعروض للفرق الكشفية وفرق الكاراتيه وأكاديميات كرة القدم، وعروض فنية وفنون شعبية.

هذا وقد شهدت فعاليات المسيرة قيام الشباب بتوجيه شكرهم وتقديرهم لمحافظ القليوبية لإتاحة الفرصة لمشاركتهم في الاحتفالية، فضلاً عن ما يتم تنفيذه من مشروعات من التطوير والتجميل وإحلال البنية التحتية على أرض المحافظة.

وأكد الهجان، على أنه يوجد اهتمام كبير وغير مسبوق بالشباب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكينهم لتحمل المسئولية باعتبارهم أمل المستقبل، مشيرا إلى أهمية تشجيع وتحفيز الشباب للاستفادة من طاقتهم فى العمل على دفع عجلة التنمية بالمحافظة.

ومن الجدير بالذكر أن محافظة القليوبية تحتفل بعيدها القومي فى الـ 30 من أغسطس من كل عام، والذى يواكب افتتاح القناطر الخيرية عام 1868، والتى تعد من أهم معالم المحافظة السياحية.