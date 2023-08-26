قوات أمن الدولة اللبنانية تداهم الأسواق وأوكار المهربين لمكافحة التهريب

إيمان حنا

داهمت دوريات أمن الدولة اللبنانى أسواق الخضر والفواكه في مختلف المحافظات اللبنانية، برفقة موظفين من وزارة الزراعة، وتم ضبط كميات من الفواكه والخضر المهربة، في سوق سن الفيل في جبل لبنان، وسوق المدينة الرياضية في بيروت، وبناء على إشارة المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، تم استدعاء التجار الذين صودرت المنتوجات المهربة في محلاتهم، وبعد التحقيق معهم، تركوا بسندات إقامة بعد توقيعهم تعهدا بعدم استقبال أي منتوجات من دون التثبت من مصادرها القانونية المعروفة. وفق الوكالة الوطنية للاعلام.

والحملة التي تقوم بها المديرية العامة لأمن الدولة لمؤازرة وزارة الزراعة في مكافحة التهريب، أتت على خلفية الصرخة التي أطلقها المزارعون في مختلف المناطق، لعدم تمكنهم من تصريف منتوجاتهم، في ظل ظروف قاسية جدا يمرون بها مع كل اللبنانيين، وحملة المديرية مستمرة، وبتوقيت تحدده هي، للنزول إلى أي سوق في أي منطقة لبنانية، كلما توافرت معطيات جدية لديها.