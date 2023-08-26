فتح باب الانضمام للنقابة العامة للعاملين بالسياحة مجانا حتى نهاية 2023

اتفق ممثلوا العمال وأصحاب المنشآت الفندقية والسياحية على إنشاء توأمه للعمل بمدينة السلام شرم الشيخ برعاية من الحكومة بما يحقق الأمان الوظيفى وتحديث آليات العمل والتدريب المهني.

جاء ذلك خلال افتتاح فرع النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق بشرم الشيخ وأعلن محسن أش الله رئيس النقابة العامة وسكرتير الهجرة والاستخدام باتحاد العمال عن فتح العضوية أمام العاملين بالمجان حتى نهاية العام الحالي 2023 على أن يسدد العامل أشتراك شهري قدره خمسة جنيهات فقط لكي يتمتع بجميع الرعاية والحماية التي تقدمها النقابة العامة بموجب التشريعات الوطنية والدولية .

أشار اش الله إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالقطاع السياحي الذي يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي مشدداً على التعاون البناء بين الشركة وبين الشركاء الاجتماعيين والتطلع إلى المساهمات الفنية من قبل منظمتي العمل العربية والدولية.

ولفت طارق حسين الأمين العام ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة السياحة، إلى أن الوزارة تولى اهتماماً بتطوير البنية التحتية للمشروعات بشرم الشيخ التى تمثل أعظم واجهة حضارية أمام العالم حيث تضم 170 فندقا يعمل بها آلاف العاملين الوطنيين.

وشدد أشرف أبو بكر رئيس غرفة المنشآت الفندقية بمدينة دهب على شمول رعاية النقابة جميع العاملين بجنوب سيناء مؤكداً حرص الإدارة على التنسيق والتعاون مع التنظيم النقابي الشرعي.