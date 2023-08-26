"علاء" صوت ملائكى عذب فى الإنشاد الدينى بالمنوفية.. فيديو وصور

يقول علاء عبد الرؤوف عروض إن نشأته بقرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، قائلا :" بداياتى فى الإنشاد الدينى فى الصف السادس الابتدائى بعدما اكتشفنى إبراهيم مدكور عندما دخل على الفصل وسمع صوتى بالصدفة وعند إذن قرر مشاركتى يوميا فى الإذاعة المدرسية ولاقيت ترحيبا كبير من معلمين وزملائى الذين أبدو إعجابهم بصوتى ، بالإضافة إلى مشاركتى فى الحفلات والمسابقات التابعة للأزهر الشريف."

ويضيف الطالب فى الفرقة الثالثة بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر فرع طنطا:" أعشق إذاعة القرآن الكريم والمنشدين والمبتهلين الكبار وعلى رأسهم مثلى الأعلى الشيخ نصر الدين طوبار والشيخ سيد النقشبندى وأستطيع تقليد أصواتهم لاننى أعشقهم منذ الصغر ."

ويشيرعلاء عبد الرؤوف :" شاركت في العديد من المسابقات في الأزهر الشريف وحصلت على المركز الأول بإدارة منوف الأزهرية ، وكذلك المركز الأول بالإدارة المركزية بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم تكريمى وحصولى على المركز الأول .

وأكد علاء :" الفضل يرجع لوالدى ووالدتى فى حفظ القرآن الكريم الذى ساعدنى كثيرا فى دراستى ، وكذلك الإنشاد الدينى ."