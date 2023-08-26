ضبط 3 متهمين أنهوا حياة شاب في مشاجرة بمدينة جمصة بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع ضباط مباحث مركز شرطة جمصة، من إلقاء القبض على المتهمين بقتل شاب بعد تعديهم عليه بالضرب خلال مشاجرة نشبت بينهما داخل كازينو بمدينة جمصة، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة ، بنشوب مشاجرة داخل كازينو بشارع الشباب، ونقل شاب للمستشفى في حالة حرجة ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وإنتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة،لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه ويدعى أحمد محمد عبد الفتاح محمد، ويبلغ 37عاما، ويقيم بقرية منشأة البدراوي بنطاق مركز بلقاس، وآخرين داخل كازينو بمصيف جمصة، وتعدوا عليه بالضرب على رأسه وفروا هاربين، وجرى نقله للمستشفى في حالة حرجة.

وتوصلت التحريات أن وراء الواقعة 3 متهمين، وهم: محمد. ال، وصابر. ال، والجزار أ.ال، وهم مقيمون بمدينة جمصة، وتمكن ضباط مباحث جمصة من ضبط المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.