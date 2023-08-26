ضبط مالك مغسلة تشاجر مع مدرس واستخدم كلبا لعقره في الحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين مدرس وصاحب مغسلة في الحوامدية، أصيب خلالها المدرس، نتيجة اعتداء كلب خاص بمالك الغسلة عليه وعقره، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد إصابة مدرس ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، خلال مشاجرة بمنطقة الحوامدية.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين تشاجر المجني عليه مع مالك مغسلة، نتيجة خلافات بينهما، وخلال التشاجر عقر كلب ملك صاحب المغسلة المجني عليه، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.