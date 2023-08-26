ضبط لصوص المساكن فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول - بدائرة قسم شرطة عابدين وبحوزتهما مبالغ مالية حال سيرهما بدائرة القسم، وبمناقشتهما عن مصدر المبالغ المالية اعترفا بأنهما حال تواجدهما داخل شقة صديقهما كائنة بدائرة القسم قاموا بسرقة المبالغ المالية منه بأسلوب "المغافلة".

وتمكنت الجهود من ضبط شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبحوزتهما 20 قطعة حديدية قاموا بسرقتها من داخل أحد المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وضبط شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأقروا بارتكابهما عدد 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكن أحدهما.

ونجحت الجهود في ضبط 5 أشخاص لـ 3 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لقيامهم بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة أغطية البالوعات ووحدات التكييف الخارجية بأسلوب "الخلع" وبحوزتهما (غطاء بالوعة صرف صحى "مجهول المصدر") وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سئ النية".