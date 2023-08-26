ضبط سيارة محملة بأسطوانات بوتاجاز بدون ترخيص فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن المهندس أحمد ابراهيم، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، عن ضبط سيارة محملة بأسطوانات بوتاجاز بدون ترخيص بنطاق حى المنتزه، وذلك بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالرقابة على تداول سلعة أسطوانات البوتاجاز المدعمة.

وقام المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية أثناء مروره المفاجئ بمنطقة المنتزة بتوقيف سيارة نقل محملة باسطوانات البوتاجاز حجم تجارى زنة الاسطوانة 25 كجم و بالتفتيش عن الترخيص و المستندات اتضح أن السيارة محملة بـ 74 اسطوانة بوتاجاز بدون ترخيص لمزاولة المهنة.

وقامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن و إشراف أحمد عبد الرحيم رئيس الرقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة.