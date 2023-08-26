صحيفة: مؤشرات على تأثر استهلاك الأمريكيين بسبب الضغوط الاقتصادية ونفاد المدخرات

كتبت رباب فتحى

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن تقارير تجار التجزئة إن المستهلكين الأمريكيين يظهرون علامات التوتر بسبب استمرار التضخم، ورغم أن الانفاق الاستهلاكى لا يزال مرنا، إلا أن هناك تحولا مثير للقلق فى عادات التسوق حيث أصبحت أكثر حذرا مع تآكل المدخرات وأصبح التركيز على شراء الاحتياجات الأساسية فقط.

وأوضحت الصحيفة أن المستهلكين هم المحركون للاقتصاد الأمريكي، وقد تحدت قدرتهم على الإنفاق التوقعات مراراً وتكراراً. وفي أوائل عام 2020، بعد ركود قصير ولكن حاد بسبب الوباء، أنفق المستهلكون على السلع باهظة الثمن، من أثاث الفناء إلى أجهزة التلفاز ذات الشاشات المسطحة ومعدات الصالة الرياضية المنزلية. ثم جاء ما أسماه الاقتصاديون "الإنفاق الانتقامي"، مع إعطاء الأولوية للتجارب التي كانت محظورة أثناء عمليات الإغلاق، مثل السفر والذهاب إلى الحفلات الموسيقية.

والآن هناك دلائل تشير إلى أن بعض المتسوقين أصبحوا أكثر حذراً، مع تآكل مدخرات الأمريكيين، واستمرار التضخم، وعوامل أخرى تضيق محفظتهم ــ على وجه التحديد، استئناف أقساط القروض الطلابية في أكتوبر.

وتشير التقارير المالية من تجار التجزئة - بما في ذلك ميسيز، وكول، وفوت لوكر، ونوردستروم - التي وصلت هذا الأسبوع إلى أن هناك تحولا جاريا، من المستهلكين الذين يشترون بتهور إلى إنفاق المزيد على احتياجاتهم.

قالت جانين ستيتشتر، محللة التجزئة في شركة الوساطة BTIG: "في العام الماضي كان الأمر نفسيا أكثر". "لكن الآن بعد أن كنا نتعامل مع التضخم طوال هذه المدة، أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة استنفاد المدخرات فيها".

وفي المجمل، لا يزال الإنفاق الاستهلاكي قويا. وكانت مبيعات التجزئة في يوليو أقوى من المتوقع، مما دفع بعض الاقتصاديين إلى رفع توقعاتهم للنمو الاقتصادي هذا الربع. وأدى سوق العمل القوي وارتفاع الأجور إلى تعزيز ثقة المستهلك.

لكن حتى تجار التجزئة الذين يتمتعون بمبيعات قوية يقولون إن هناك علامات على وجود ضغوط اقتصادية بين المتسوقين.

وقال مايكل أوسوليفان، الرئيس التنفيذي لشركة بيرلينجتون ستورز لمتاجر التجزئة خارج الأسعار، في بيان يوم الخميس: " الواضح أن المتسوق ذو الدخل المنخفض، عميلنا الأساسي، لا يزال تحت ضغط اقتصادي كبير. وفي الأشهر الثلاثة حتى يوليو ، ارتفعت مبيعات برلينجتون بنسبة 4% وتضاعفت أرباحها."