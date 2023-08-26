زوجة الشهيد ساطع النعماني: الدولة تسير بخطوات ثابتة ودفعنا ثمنا كبيرا فيما تحققه مصر

كتب محمد شعلان

أكد السيدة شيرين عزازي أرملة الشهيد العميد ساطع النعماني، أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة على الأرض وجعلتنا نخرج من النفق المظلم والفوضى، مشددا على أن ما حدث كان بفضل تضحية أزواجنا وأبنائنا والدعم الذي قدمه الرئيس السيسي.

وطالبت شيرين عزازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، المصريين بالتحمل والصبر حتى نصل في النهاية، قائلة: "شايفة أننا ماشيين حتى لو الطريق طويل وفيه تحديات ولكن هنوصل في الآخر ولازم نصبر واحنا ضحينا ولكن هنوصل طول ما أيدينا في أيد بعض".

وتابعت: "اللي اتعمل في مصر دفعنا فيه كتير قوي واللي راحوا مفكروش في أسرهم ولكن فكروا في البلد أنها لازم تعيش عشان عيالهم لما يطلعوا يلاقوا بلد مستقر وآمن، واللي قلقان هقوله مصر مرت بمحن كتير ولكن وقفت بأولادها ولازم نشجع بعض لغاية ما نوقف، ومصر مرت بأمور صعبة".