رسالة دكتوراة بإعلام سوهاج تبرز تفوق اليوم السابع فى استخدام الإنفوجراف

كتب مايكل فارس

نالت الباحثة ولاء محمد أحمد مزيد درجة الدكتوراة في الآداب تخصص إعلام من قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة سوهاج ، بتقدير مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبع وتبادل الرسالة مع الجامعات المصرية، عن رسالتها البحثية: "توظيف الإنفوجرافيك في معالجة الأزمات الصحية وعلاقته بالإدراك والتذكر لدى الجمهور المصري: دراسة شبه تجريبية"، والتي أشرف عليها كل من: الدكتور عبد الجواد سعيد أستاذ الصحافة والنشر الإلكتروني وعميد كلية الإعلام السابق بجامعه المنوفية ، والدكتورة سحر محمد وهبي أستاذ الصحافة المتفرغ بقسم الإعلام كلية الآداب جامعه سوهاج.

واستهدفت الدراسة التى أجرتها الباحثة، التعرف على كيفية توظيف المواقع الإلكترونية الإخبارية المصرية للإنفوجرافيك في معالجة الأزمات الصحية، واختبار تأثير ذلك على معدلات الإدراك والتذكر للمعلومات لدى الجمهور.

وأوضحت نتائج الدراسة التحليلية، فيما يتعلق بمدى اعتماد مواقع الدراسة على فن الإنفوجرافيك في معالجة الأزمات الصحية، تفاوتًـا واضحًا فيما بين مواقع الدراسة القومية – الخاصة – الحزبية ، حيث كشفت تفوق موقع "اليوم السابع" الذي حقق نسبة تتجاوز نصف إجمالي عدد الإنفوجرافيك في مواقع الدراسة مجتمعة حيث نشر (768) انفوجرافيك من جملة (1433) انفوجرافيك خلال فترة الدراسة، كما تفوق موقع "اليوم السابع" في تنوع مصادر المعلومات التي اعتمد عليها ما بين المصادر الرسمية والإعلامية على المواقع الإلكترونية.

واحتـل الإنفوجرافيك الثابت الترتيـب الأول مـن أنـواع الإنفوجرافيـك في جميع مواقع الدراسة، كما أكدت نتائج الدراسة أن الإنفوجرافيك ذات تأثير إيجابي على العمليات الإدراكية.

وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز دور الإنفوجرافيك في معالجة العديد من القضايا المجتمعية لقدرته على نشر الوعى وتحقيق التنمية الثقافية، بجانب زيادة الاهتمام بالإنفوجرافيك المتحرك والتفاعلي باعتباره الأكثر تأثيراً وجذباً للجمهور.

وناقشت الرسالة وحكمت على صلاحيتها لجنة مشكلة من كل من : الدكتورة مها كامل الطرابيشي أستاذ الصحافة ووكيل الإعلام لشؤون التعليم والطلاب جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب "مناقشاً ورئيساً"، والدكتور محمد على غريب أستاذ الصحافة ووكيل كليه الآداب لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق "مناقشاً"، و الدكتور عبد الجواد سعيد "مشرفاً ) ، والدكتورة سحر محمد وهبي "مشرفاً".