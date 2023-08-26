خيط الجريمة.. "فأس" يقود النيابة لكشف جريمة مزارع قتل زوجته وابنته في المنيا

كتب سليم على

يقدم "اليوم السابع" بشكل متقطع سلسلة حلقات "خيط الجريمة"، يسرد فيها قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، بذل رجال الأمن جهودا مكثفة فيها حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة.

شهد مركز مطاى بمحافظة المنيا، جريمة قتل تقشعر لها الأبدان، بعدما أقدم مزارع على قتل زوجته وابنته 4 سنوات لشكه في سلوك شريكة حياته، والقى الجثث داخل بيارة صرف صحي بالقرية وفر هاربا.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى مديرية أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بعثور أهالي قرية بردنوها بمركز مطاي، شمال المنيا، على جثة ربة منزل وطفل داخل بيارة صرف صحي بالقرية.

انتقل فريق البحث الجنائي بمركز مطاي، برئاسة المقدم محمد صلاح، رئيس المباحث، إلى موقع الحادث وجرى انتشال الجثتين، وتبين أنهما لربة منزل "ن"، 25 سنة وابنتها "س. م" 4 سنوات، وجرى إخطار النيابة العامة لمعاينة موقع الجريمة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، والتحري والقبض على مرتكب الواقعة.

وبسؤال زوجها أنكر علاقته بالواقعة وأكد أنه أبلغ عن تغيبها. وبالتحري تبين أنه مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بجريمته فقررت النيابة العامة حبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.