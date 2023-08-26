حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمراكز ببا وأهناسيا وبني سويف

قاد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد للمحافظة، عددا من الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بعدد من قري مراكز بني سويف وببا واهناسيا بحضور رؤساء المدن "هاني الجويلي ، مدحت صلاح ، ناصر سيف"، وتواجد قوات من الشرطة والتنسيق الأمني مع مديرية أمن بني سويف.

وأوضح السكرتير العام المساعد، أنه تم المرور على عدد من أماكن البناء المخالفة والتعدي علي الأراضي الزراعية، كما تم فحص عدد من المتغيرات المكانية وتم تنفيذ الإزالات في بعض المناطق و القرى ومتابعة تنفيذ باقي الإزالات السابقة، مؤكدا على استمرار تنفيذ كافة حالات وقرارات الإزالة والإزالات الفورية في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وحسب محافظة بنى سويف، أسفرت الحملات عن ازالة التعدي علي الأراضي الزراعية في المهد: 8 حالات مركز ناصر، 12حالة مركز ببا، 10 مركز اهناسيا ، 6 حالات مركز بني سويف بجانب إزالة حالة 300 متر أسفل كوبرى عدلى منصور، وإزالة حالة تعدي 200 متر خلف حى الأزهرى.