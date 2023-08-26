اليوم السابع
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حبس "لص سرقة ريادتير السيارات" فى الزيتون

السبت، 26 أغسطس 2023 04:23 م
حبس "لص سرقة ريادتير السيارات" فى الزيتون سرقه، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة الزيتون، حبس عاطل تخصص في سرقة "ريادتير السيارات" بأسلوب " الفك"، وبيعها خردة لأحد التجار، حيث اعترف المتهم بتخصصه في سرقة "ريادتير السيارات" المركونه في الشوارع عقب مراقبتها .

ونجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، لقيامه بسرقة "ريادتير" من داخل سيارة بأسلوب "الفك" حال توقفها بدائرة القسم، وبمناقشته اعترف بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة "البطاريات ، الردياتيرات" من داخل السيارات بأسلوب "الفك"، وأقر بارتكابه عدد 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه والأدوات المستخدمة.

 

 

 


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