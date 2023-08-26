ثقافة الأقصر يقدم سلسلة محاضرات بمكتبة النمسا حول العادات السلبية وتأثيرها على المجتمع

الأقصر – أحمد مرعى

قدم فرع ثقافة الأقصر خلال الـ24 ساعة الماضية، عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وذلك وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "العادات السلبية وتأثيرها على المجتمع"، وأوضحت منال عبد الرسول أن العادات السلبية هي أساس هدم المجتمع، ووسائل التخلص من العادات السلبية، غرس العادات الإيجابية لبناء مجتمع، النصح والإرشاد الدائم من وسائل الإعلام، ودعاة الدين بالتحلى بالعادات الإيجابية، تربية الأطفال على القيم والمبادئ الحميدة للحصول على نشأة سليمة.

وبجانب ذلك عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "التعصب الأعمى"، حيث أوضح السيد محمد تعريف التعصب، وأنواع وأشكال التعصب، طرق مواجهة التعصب، وقدم قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "كيفية اكتشاف الأسرة أن لديها طفل معاق" تحدثت نوال عبد النعيم عن طريقة تعامل الأسرة مع الطفل المعاق، اكتشاف الأسرة للإعاقة مبكرا، مداعبة الطفل واكتشاف الإنتباه والتركيز، بجانب ذلك أعد القصر عرض مسرح عرائس بعنوان" المصيف "أداء إيمان صلاح وأسماء عبد الباقي، وأعد المركز الحضري عرض إنشاد ديني للمنشد عوض الله محمد بعنوان الله يا الله "، بالإضافة إلى ذلك نفذ المركز ورشة فنون تشكيلية نفذتها مروة عوض الله بصحبة رواد المركز، بينما أعد قصر ثقافة الطارف ورشة بعنوان "كتابة قصة قصيرة "أوضح سيد صدقي خصائص وعناصر القصة القصيرة، أشهر كتابها، و نماذج للقصة القصيرة، بجانب ذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "طقوس سرية وجحيم "تأليف حياة الرئيس سردتها وردة حسن.

كما أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي بعنوان "شخصيات مؤثرة _يوسف وهبي" ألقتها ثناء محمود، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية "رسم وتلوين" نفذتها رحمة أحمد، حيث نظمت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "التنمية البشرية للمتميزين"، وأوضح محمد الصادق معنى التنمية البشرية، وخطوات التمييز في التنمية البشرية، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "مسرح الحكي" أوضح المخرج المسرحي محمود النجار تاريخ المسرح الحكي، مكان نشأته والهدف منه، بينما نفذ قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة فنية "عمل طوق للأطفال" نفذتها إيمان محمود، حيث جاءت تلك الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.