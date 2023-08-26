توقيع برتوكول تعاون بين جامعتي أسوان وأسيوط في مجال الدراسات العليا والبحوث

أسوان- صلاح المسن

على هامش انعقاد المجلس الأعلى للجامعات باجتماعه الدوري في العاصمة الإدارية، وقعت جامعتا أسوان وأسيوط، برتوكول تعاون في مجال الدراسات العليا والبحوث، وتبادل أعضاء هيئة التدريس.

من جهته،قال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان،أن المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ، أن المجلس شهد توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان مُمثلة في معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل، وجامعة أسيوط مُمثلة في كلية التجارة، وذلك في مجال الدراسات العليا والبحوث، وينص البروتوكول على تبادل أعضاء هيئة التدريس لتدريس بعض المواد والإشراف على الرسائل العلمية المختلفة، وتوفير كافة سُبل الدعم لتسهيل عمل كلا الجانبين، فضلًا عن تنظيم ورش العمل وزيارات مُتبادلة لنقل الخبرات العلمية.

وأضاف رئيس جامعة أسوان، في تصريحات صحفية، بأنه وقع بروتوكول التعاون كلا من الجانبين الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط.