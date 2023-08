تعرف على كلية طب الأسنان جامعة المنوفية وأقسامها العلمية

المنوفية – محمود شاكر

قالت الدكتورة رباب مبارك عميد كلية طب الأسنان بجامعة المنوفية ، أن الكلية أحدث كليات جامعة المنوفية بدأت الدراسة بها بالعام الجامعي 2020/2021، تم انشائها وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمقومات المادية حيث تقع الكلية بالمجمع الطبي لكليات جامعة المنوفية بجوار معهد الكبد بمدينة شبين الكوم.

وأضافت عميد الكلية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " يتكون مبنى الكلية من دور أرضى للعيادات الخارجية وثمانية أدوار متكررة بمساحة 2000 متر لكل دور، يحتوى مبنى الكلية على العديد من المدرجات والفصول الدراسية والمعامل الطبية ومعامل المحاكاة التخصصية لطب الأسنان وكذلك العيادات الخارجية وعيادات طب الأسنان التخصصية.

وأوضحت عميد الكلية، أن الدرجة العلمية تمنح كلية طب الأسنان جامعة المنوفية بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان، لافتة إلى أن مدة الدراسة بالكلية خمس سنوات يتبعها سنة تدريب اجبارية وهى سنة الامتياز.

تابعت عميد الكلية أن برنامج طب وجراحة الفم والأسنان هو برنامج طبى متميز يمنح الطالب درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان من خلال دراسة طبية متميزة لمدة خمس سنوات يتبعها سنة تدريبية عملية وهى سنة الامتياز بمستشفى وعيادات طب الأسنان التخصصية بجامعة المنوفية.

وتابعت عميد الكلية أن المعايير الأكاديمية للبرنامج، من خلال أنه تم إعداد البرنامج طبقا لنظام التعليم الأمريكي بنظام الساعات الدراسية المعتمدة كما يتميز نظام الدراسة بالتدريب العملي والإكلينيكي والتعامل المبكر مع المريض من بداية الدراسة حيث تنقسم الدراسة الى مرحلتين أساسيتين وهى "مرحلة ما قبل الإكلينيكية وتشمل الفرقة الأولى والفرقة الثانية، ويتم التدريب العملي خلالها بالمعامل الطبية ومعامل المحاكاة (السميلتور مشابه المريض، أما المرحلة الثانية وهى المرحلة الإكلينيكية وتشمل الفرقة الثالثة والفرقة الرابعة والفرقة الخامسة، ويتم التدريب العملي خلالها في عيادات طب الأسنان التخصصية تحت اشراف أعضاء هيئة التدريس.

وأشارت عميد الكلية إلى أن الدراسة بالكلية تعتمد على نظام الساعات المعتمدة وينقسم العام الدراسي الجامعي الى فصلين دراسيين أساسيين، وهما الفصل الدراسي الخريفي والفصل الدراسي الربيعي، ويجوز لمجلس الكلية الموافقة على عقد فصل دراسي صيفي اختياري لبعض المقررات التي لا تشتمل على تدريب بالعيادات بناء على اقتراح الأقسام العلمية.

أضافت عميد الكلية، أن الرؤية للكلية من خلال التميز والريادة محليا وعالميا في مجال طب الأسنان من خلال الدراسة المبتكرة وجودة وتميز الخريجين، واعداد كوادر ماهره في مجال طب الأسنان متميزون علميا وعمليا وقادرون علي المنافسة و مواكبة المستجدات العلمية الحديثة لتلبية احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع وإجراء الأبحاث العلمية المختلفة وكذلك بناء شراكات محليه وعالميه في مجال طب الأسنان وأمراض الفم.

وعن الأقسام العلمية والتخصصات المختلفة بالكلية قالت عميد الكلية، أن الدراسة تجمع بين العلوم الأساسية الطبية المختلفة وكذلك دراسة الباطنة والجراحة العامة وبين تخصصات طب الأسنان المختلفة، لافته إلى أن الكلية تتكون من أقسام وتخصصات متنوعة وهى " قسم علوم طب الأسنان الأساسية والاكلينيكيةBasic and Clinical Dental Sciences ويشمل تخصصات بيولوجيا الفم والأسنان Oral Biology، أمراض الفم Oral Pathology ، طب الفم والتشخيص Oral Medicine and Diagnosis ، أشعة الفم والوجه والفكين Oral and Maxillofacial Radiology ، علاج اللثة والأنسجة المحيطة بالأسنان Periodontology ، جراحة الفم والوجه والفكين. Oral and Maxillofacial Surgery

كما تضم الكلية قسم علوم طب الأسنان الترميمية Restorative Dentistry ويشمل تخصصات " العلاج التحفظي للأسنان Restorative Dentistry، علاج الجذور Endodontics، قسم علوم الاستعاضة الصناعية للأسنان Prosthodontics ويشمل تخصصات " الاستعاضة الصناعية المتحركة للأسنان Removable Prosthodontics ، الاستعاضة الصناعية المثبتة للأسنان Fixed Prosthodontics ،خواص مواد طب الأسنانDental Biomaterials ، قسم علوم طب الأسنان الوقائيةPreventive dental Science ويشمل تخصصات طب أسنان الأطفال Pedodontics، تقويم الأسنان Orthodontics ، الصحة العامة وطب المجتمع Public Health and Community .



الدكتورة رباب مبارك عميد الكلية



الدكتورة رباب مبارك عميد كلية طب الاسنان جامعة المنوفية



كلية طب الأسنان (1)



كلية طب الأسنان (2)



كلية طب الأسنان (3)



كلية طب الأسنان (4)



كلية طب الأسنان (5)



كلية طب الأسنان (6)



كلية طب الأسنان (7)