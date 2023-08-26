تحرير 120 محضراً تموينيا متنوعاً بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شنت مباحث التموين بكفرالشيخ، بقيادة رئيس مباحث التموين، حملة لفحص تراخيص المحلات التجارية، والشهادات الصحية، ومراقبة السلع الغذائية والمنتجات المختلفة بالأسواق، والمخابز، ومكافحة جرائم حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لطرحها بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتمكنت من تحرير 120 محضراً متنوعاً.

وتمكنت الحملة من ضبط 70 قضية عدم إعلان عن الأسعار، و40 عدم وجود شهادة صحية، و10 تقارير مخالفات مخابز خلال أسبوع، بنطاق مراكز الحامول، وبلطيم، وكفر الشيخ وبيلا، وفوة ودسوق، ومطوبس، والرياض، وقلين وسيدى سالم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.