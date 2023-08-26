اليوم السابع
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تاجر الكيف سقط فى الكمين قبل توزيع الهيروين بين زبائنه فى الجيزة

السبت، 26 أغسطس 2023 12:00 ص
تاجر الكيف سقط فى الكمين قبل توزيع الهيروين بين زبائنه فى الجيزة حبس_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط عاطل في ترويج المواد المخدرة، وبإعداد كمين له تمكنوا من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، اعترف بحيازتها بقصد الإتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
رصد رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تردد عاطل بين عدة مناطق في الجيزة، لترويج المواد المخدرة بين عملائه، وتنقله بين عملائه بواسطة دراجة نارية.
 
تتبع رجال المباحث تحركات المتهم  وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنوا من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين معدة للبيع، بالإضافة إلى مبلغ مالي من متحصلات ترويج المخدر، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه من المتعاطين. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 

مكافحة المخدرات

مخدر الهيروين

امن الجيزة

اخبار الحوادث



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