اليوم السابع
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النيابة الإدارية تعاين موقع العقار المنهار في أخميم بسوهاج

السبت، 26 أغسطس 2023 08:39 م
النيابة الإدارية تعاين موقع العقار المنهار في أخميم بسوهاج المستشار حافظ عباس
كتب عبد الله محمود

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شكل المستشار شعبان عبد الغني - مدير النيابة الإدارية بسوهاج - القسم الرابع - فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من المستشارة عبير عبد الكريم النجار، وعصام السيد - رئيس النيابة، وأسماء عبد الكريم - وكيل النيابة، وكلفهم بمعاينة عقار انهار يوم الثلاثاء الماضى بمنطقة "نجع الطواشي بقرية الصوامعة شرق، التابعة لمركز أخميم بمحافظة سوهاج".
 
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الفريق عاين صباح اليوم السبت العقار بحضور كلٍ من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ورئيس قرية "نيدة"، وقوة من مركز شرطة أخميم.
 
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وتبين من المعاينة، أن العقار عبارة عن منزل قديم مبني بالطوب الأحمر والأسمنت وأسقف خرسانية بنظام الحوائط الحاملة، ومكون من ثلاثة طوابق، وأنه في حوالي الساعة الثالثة والنصف قُبيل فجر يوم الثلاثاء ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣، انهار المبنى وسقط جانب منه على حظيرة للماشية مجاورة للعقار مسببًا انهيار سقفها؛ مما أدى إلى نفوق جميع الماشية التي كانت موجودة بها.
 
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كما تبين قيام الأجهزة التنفيذية المختصة بإزالة الأجزاء الخطرة من العقار المنهار، وبادرت مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير خيام مجهزة لإيواء المواطنين قاطني العقار المنهار مع صرف إعانات مادية عاجلة، وصرف تعويضات عن الخسائر المادية من جراء الانهيار.
 
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وتولت النيابة الإدارية بسوهاج – القسم الرابع التحقيق، حيث عصام أبو كريشة – رئيس النيابة، تشكيل لجنة هندسية مكونة من مديرية الإسكان بسوهاج والإدارة الهندسية لمركز ومدينة أخميم للوقوف على الأسباب الفنية لانهيار العقار، والحالة الفنية للعقار المجاور من الناحية الغربية وبيان بالأضرار التي لحقت به، وجاري استكمال التحقيقات وفق ما أكد المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.
 
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جاء ذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية - للنيابة الإدارية بسوهاج - القسم الرابع، بمعاينةً للعقار.
 
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