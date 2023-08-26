"المركزى للمحاسبات" يوصى "سيدى كرير" باستغلال أراضى بمساحة 118 فدانًا

كتب هانى الحوتى

أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات ، شركة سيدي كرير للبتروكيماويات -سيدبك، بالعمل على استغلال الأراضي غير المستغلة البالغ مساحتها 79 فدانًا بنحو 177 مليون جنيه مشتراه منذ عام 2019 (تمثل قطعتي أرض بمساحة 74 فدانًا مشتراه من شركة الإسكندرية فيبر، ونحو 5 أفدنة مشتراه من الخواجة مانيتو)، ونحو 39 فدان بنحو 7.6 مليون جنيه مشتراه منذ عام 2004، ومخصصة لإقامة المشروعات والتوسعات المستقبلية للشركة وغير مستخدمة.

طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، بالتصرف الاقتصادي في الأصناف الراكدة، والمستغنى عنها والتصرف الآمن في الكيماويات المنتهية الصلاحية، ودراسة الانخفاض في قيمتها، مع حصر الأجزاء الرئيسية والمعدات الاحتياطية التي تتوقع الشركة أن تستخدمها خلال أكثر من فترة واحدة وعرضها ضمن الأصول طويلة الأجل.

جاء ذلك في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، لمراجعة القوائم المالية لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، والذي تضمن ملاحظة بوجود مخزون من أصناف راكدة بلغت قيمتها 23.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى 1.2 مليون جنيه كيماويات منتهية الصلاحية مستغنى عنها، إضافة إلى مخزون قطع الغيار أجزاء رئيسية لبعض الأصول الثابتة، وبعض المعدات الاحتياطية بلغ ما أمكن حصره منها 55 مليون جنيه، بالمخالفة للفقرة (8) من معيار المحاسبة المصري.

كما طالب الجهاز، من شركة سيدبك بسرعة الانتهاء من إعداد دراسة مشروع البروبلين، والعمل على استغلاله وإجراء التسويات اللازمة وتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (5)، وذلك بعد تضمن حساب مشروعات تحت التنفيذ 319 مليون جنيه قيمة ما تم صرفه على مشروع البروبلين والمرافق الخاصة به منها 250 مليون جنيه قيمة الرخصة والباقي تمثل مصروفات منذ سنوات، كما تضمنت الدفعات المقدمة 9 ملايين جنيه مسددة لشركة UOP (رخصة مشروع البروبلين)، وكذلك نحو 7 ملايين جنيه قيمة ما تم صرفه على توسعات وحدة البوتاجاز منذ عام 2015، ومازال المشروع متوقف.

كما أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، بسرعة العمل على تسجيل 70 فدان من الحصة العينية المقدمة من شركة البتروكيماويات المصرية البالغة نحو 180 فدان المشتراه منذ عام 1996، بالإضافة إلى حسن النزاع حول مساحة 14 فدانًا و16 قيراط و23 سهم تمثل مساحة القطعتين رقمي (17،18) بناحية الكرنك منطقة النهضة بالعامرية، والمشتراه منذ عام 2004، والصادر بشأنها أحكام ضد الشركة.