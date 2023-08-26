الكهرباء: انخفاض زمن قطع التيار.. ونتوقع انتهاء جدول تخفيف الأحمال نهاية الأسبوع

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المتوقع الإعلان عن انتهاء جدول تخفيف الأحمال نهاية الأسبوع المقبل، مؤكدا أن هناك موشرات قوية تؤكد تراجع كميات الأحمال التى يتم تخفيفها نتيجة التحسن في إمدادات الوقود لشبكة الكهرباء.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مركز التحكم القومي للكهرباء استبعد خلال الأيام القليلة الماضية عدد من المناطق نتيجة انتظام ضخ الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء، موضحا أن هناك تراجع فى مدة الفصل على عدد كبير من المشتركين والذى أصبح يتراوح ما بين 30 إلى 45 دقيقة.

وتابع المصدر، أن من بين الأسباب التي ساهمت فى سرعة تجاوز الأزمة هى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وضعت خطة عاجلة اعتمدت وقف أعمال الصيانة بجميع وحدات توليد الكهرباء البخارية و إدخالها بالكامل فى الخدمة لتقليل الاعتماد على الوقود، موضحا أن الخطة تعتمد على الطاقة المتجددة بقدرة 7 الألف ميجا وات نهارا على الشبكة القومية للكهرباء.