القومى للبحوث ينظم غدا ندوة عن الرضاعة الطبيعية.. ويؤكد: حق من حقوق الطفل

كتب محمد صبحى

ينظم المركز القومى للبحوث، غدا الأحد، ندوة مهمة عن الرضاعة الطبيعية ، مؤكدأ أن الرضاعة الطبيعية حق من حقوق الطفل يجب احترامه وحمايته وإعماله للحفاظ على صحته الجسدية والنفسية والسلوكية، ونموه ونشأته وتطور قدراته، مما يجعل منه فرداً سليماً سوياً منتجاً في مجتمعه، ويحتفل العالم في شهر أغسطس من كل عام بأسبوع الرضاعة الطبيعية، وتأتي إحتفالية هذا العام تحت شعار "تمكين الرضاعة الطبيعية يحدث فرقاً للوالدين العاملين".

أوضح القومى للبحوث فى بيان، أن هذه المبادرة الدولية التي يشارك في فعالياتها المركز القومي للبحوث برئاسة الدكتور حسين درويش، تقام تحت رعاية الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية برئاسة، والدكتور محمد مصطفى عبد الغفار والمعهد القومي للتغذية برئاسة الدكتورة جيهان فؤاد، وبمشاركة كريمة من المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) واليونيسيف (UNICEF) وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، وكذلك هيئة التأمين الصحي والهيئة العامة للرعاية الصحية والمجلس القومي للمرأة، وتواجد من المجتمع المدني متمثلاً في كل من الجمعية المصرية لإستشاري الرضاعة طبيعية (ELCA)، المؤسسة المصرية لصحة وتغذية الطفل والشبكة الدولية لتغذية الرضع (IBFAN).

‏وانطلقت فعاليات الإحتفالية من المعهد القومي للتغذية في الأول من أغسطس الجاري لتجوب أكثر من 27 محافظة في جمهورية مصر العربية، وتنشر الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية خلال أكثر من 60 لقاء على مدار شهري أغسطس وسبتمبر 2023 ، وذلك لتقديم معلومات مثبتة بالدليل العلمي ومفيدة عملياً لحل الكثير من الصعوبات التي تواجه الأمهات خلال فترة الحمل والولادة، وفي رحلتها لتغذية طفلها السليمة بالرضاعة الطبيعية المطلقة ثم التغذية التكميلية خلال أول سنتين من عمره.

يتضمن الإحتفال يوماً علمياً غنياً، تحت شعار "بيئة عمل تدعم الرضاعة الطبيعية" وموجهاً ليس فقط إلى مقدمي الخدمة الصحية من الأطباء والتمريض العاملين بتخصصات الأطفال وحديثي الولادة والصحة الإنجابية، ولكن كذلك للأمهات العاملات المرضعات، ويحاضر في هذه الندوة التثقيفية نخبة من الأساتذة المتخصصين الحاصلين على البورد الدولي لطب الرضاعة الطبيعية (IBCLC)، من قسم صحة الطفل بمعهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث برئاسة أ.د.إيمان كامل : د. نرمين محفوظ، د. سارة فوزي، د. علياء القمحاوي، د. مروة وجيه، د. الزهراء الموافي ود. ريهام علي، وذلك تزامناً مع إفتتاح عيادة الرضاعة الطبيعية (رقم 318 ) بمركز التميز الطبي التابع للمركز القومي للبحوث يومي الثلاثاء والخميس ١٠ص-١٢ظ من كل أسبوع.

تقام الندوة التثقيفية بعنوان: "دعم دور المرأة العاملة لتعزيز صحة الأطفال من خلال الرضاعة الطبيعية"، وذلك يوم الأحد 27 أغسطس 2023 من الساعة 10 ص -٢ظ بالقاعة الرئيسية بالمركز القومي للبحوث.

ويعد الإحتفال السنوي بأسبوع الرضاعة الطبيعية بمصاحبة الحملة الوليدة للتعريف بمرض "ضمور العضلات (SMA)" للعام الثاني على التوالي، هي حجر الأساس في تطبيق المبادرات الدولية مثل الألف يوم الأولى من حياة الطفل، ومتماشياً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الغذاء والتغذية، وكذلك مختلف المبادرات الرئاسية لتحسين الحالة الصحية للمصريين بكل أعمارهم.