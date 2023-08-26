اليوم السابع
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السبت، 26 أغسطس 2023 01:50 م
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الطب البيطرى يضبط 117 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك بالشرقية

السبت، 26 أغسطس 2023 01:21 م
الطب البيطرى يضبط 117 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك بالشرقية لحوم فاسدة
كتبت أسماء نصار

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شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية حملات على اسواق اللحوم والاسماك، حيث تم ضبط 117 كجم  لحوم و دواجن غير صالحة للاستخدام الأدمى.

وتم اطلاق قافلة بيطرية مجانية، فضلا عن عقد عدد من اللقاءات الارشادية والندوات لتوعية المربين، بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية، ومشروع البتلو، فضلا عن تحصين الماشية. ‎

‫ويأتي ذلك إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الأسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر.
 
 
 
 
 

 


الخدمات البيطرية

الطب البيطرى

الشرقية

لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى



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