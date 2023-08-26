السيطرة على حريق مصنع طريق "مصر الإسماعيلية الصحراوى" دون خسائر بشرية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع بمديرية أمن الإسماعيلية والشرقية فى السيطرة على حريق ضخم نشب فى أحد المصانع على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى وانتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع للسيطرة على الحريق.