اليوم السابع
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السيطرة على حريق مصنع طريق "مصر الإسماعيلية الصحراوى" دون خسائر بشرية

السبت، 26 أغسطس 2023 10:31 م
السيطرة على حريق مصنع طريق "مصر الإسماعيلية الصحراوى" دون خسائر بشرية حريق مصنع طريق "مصر - الإسماعيلية الصحراوى"
الإسماعيلية- صبرى غانم

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نجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع بمديرية أمن الإسماعيلية والشرقية فى السيطرة على حريق ضخم  نشب فى أحد المصانع على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى وانتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع للسيطرة على الحريق. 

ويقع المصنع على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى فى المنطقة الحدودية بين محافظتى الإسماعيلية والشرقية.
 
وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء حتى الآن من قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع بمحافظتى الشرقية والإسماعيلية، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية ومحافظة الشرقية دون خسائر بشرية.

 


الاسماعيلية

حريق مصنع الصفدى

حريق مصنع

طريق مصر الإسماعيلية



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