السيطرة على حريق اشتعل بسوبر ماركت فى الدقى دون إصابات

كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق اشتعل بسوبر ماركت في الدقي دون إصابات، واستمع رجال المباحث لأقوال العاملين به، ولم يشتبهوا فى اندلاع الحريق جنائيا، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بسوبر ماركت، بمنطقة الدقى، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

تبين من خلال المعاينة، اندلاع الحريق بسوبر ماركت، وبسؤال العاملين به، لم يشتبهوا فى اندلاع الحريق جنائيا، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.