الرى: ورش عمل لتقييم الأداء للموسم الصيفى والتخطيط للموسم القادم بالمحافظات

ووجه سويلم بإعداد جدول زمنى بإجراءات محددة للتعامل مع كافة المعوقات والتحديات بإدارات الرى ، ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل قيادات الوزارة المعنية .

وشدد سويلم على قيام أجهزة الوزارة بالمحافظات بمتابعة التعديات الواقعة علي جسور المجارى المائية وإتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لإزالتها بالتنسيق مع أجهزة المحليات .

كما وجه سويلم بحصر كافة الاحتياجات من الموارد البشرية والإمكانيات اللوجيستية اللازمة لتطوير المنظومة المائية والعمل على توفيرها ، نظرا لأهمية تطوير الموارد البشرية المتاحة ودعمها بالشكل الذى يمكنها من أداء وظيفتها على الوجه الأمثل .