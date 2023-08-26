الرى: ورش عمل لتقييم الأداء للموسم الصيفى والتخطيط للموسم القادم بالمحافظات

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أنه يجرى الإعداد لتنظيم ورش عمل لتقييم الأداء للموسم الصيفي والتخطيط للمواسم القادم بمختلف المحافظات تباعاً على غرار ما تم بمحافظة البحيرة، وذلك للتواصل مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة على حدى ، ومتابعة حالة المنظومة المائية فى كل محافظة ، والتعرف على المعوقات التي تواجه منظومة العمل ، وتقييم الموسم المنتهي والاعتماد على الدروس المستفادة في التطوير لوضع حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفى القادم.
ووجه سويلم بإعداد جدول زمنى بإجراءات محددة للتعامل مع كافة المعوقات والتحديات بإدارات الرى ، ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل قيادات الوزارة المعنية .
وشدد سويلم على قيام أجهزة الوزارة بالمحافظات بمتابعة التعديات الواقعة علي جسور المجارى المائية وإتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لإزالتها بالتنسيق مع أجهزة المحليات .
كما وجه سويلم بحصر كافة الاحتياجات من الموارد البشرية والإمكانيات اللوجيستية اللازمة لتطوير المنظومة المائية والعمل على توفيرها ، نظرا لأهمية تطوير الموارد البشرية المتاحة ودعمها بالشكل الذى يمكنها من أداء وظيفتها على الوجه الأمثل .
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