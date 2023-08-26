الرقابة الصحية تجتاز بنجاح المراجعة الأولى من (الاسكوا) الدولية لمعايير التميز المؤسسى

كتب وليد عبد السلام

نجحت الهيئة العامة لاعتماد و الرقابة الصحية في اجتياز المراجعة الدورية الأولى للجمعية الدولية لاعتماد معايير المنشآت الصحية (الاسكوا)، حيث قامت الجمعية الدولية بمراجعة تطابق معايير وسياسات الهيئة مع المعايير والسياسات والإجراءات الخاصة بالتميز المؤسسى مع المعايير والسياسات الدولية.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة ، تأتي هذه المراجعة بعد مرور عام ونصف من حصول الهيئة على اعتماد الاسكوا لمؤسسات التقييم الخارجي للمنشآت الصحية في يوليو 2022.

وصرح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بأن اعتماد التميز المؤسسي من الاسكوا يُعَد من أهم انجازات الهيئة كأول مؤسسة تقييم حكومية مستقلة تعمل وفقاً لأعلى معايير التميز المؤسسية العالمية، تحقيقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء الجمهورية الجديدة والوصول إلى مستويات عالمية في مجال جودة الخدمات الصحية التي يحصل عليها المواطن المصري وتوكيد الثقة في مخرجات النظام الصحي المصري عالمياً.

وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى إشادة لجنة (الاسكوا) بالتزام الهيئة بالمراجعات الخارجية للأنظمة المالية والإدارية من خلال الجهات الرقابية الحكومية المصرية المختلفة مثل وزارة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والرقابة الإدارية وغيرها، واعتبرتها من أهم عوامل تعزيز التميز المؤسسي، إلى جانب المراجعات الداخلية التى تتم من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية وفق مؤشرات أداء يتم تقييمها وتحليل نتائجها بشكل منتظم.

وأشادت كلا من الدكتورة لورا بوين مدير الاعتماد بالاسكوا، والدكتورة رباب دياب، خبيرة الجودة الدولية ورئيس فريق المراجعة بهذه الجمعية الدولية ، بمستوى أداء الهيئة ووضوح الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية التي يتشاركها القيادات والعاملين بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، وما تحقق من أهداف وفق الخطة الاستراتيجية ، كما أشادت بجهود ادارة الجودة والتميز المؤسسي، والادارة التنفيذية بالهيئة في الوفاء بمختلف متطلبات وتوصيات التميز المؤسسي وكذلك في تنفيذ برنامج تسليم وتهيئة مجلس إدارة الهيئة الجديد الذي تولى قيادتها في فبراير من العام الحالي، مؤكدة أن الهيئة المصرية تمضي بخطى ثابتة في طريق العالمية وهو ما يعكسه تقرير المراجعة.

وقامت لجنة المراجعة بتدقيق النظم الإدارية والمالية والفنية ونظم المعلومات والخدمات بالهيئة، من خلال فحص تقرير المراجعة المعد من قبل الإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي وأدلة التطبيق المرفقة بالتقرير، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس بحضور د. آية نصار، نائب رئيس الهيئة، ود. السيد العقدة، ود. وائل الدرندلي، أعضاء مجلس ادارة الهيئة، وممثلي ادارات: الادارة العامة للجودة والتميز المؤسسي والإدارة العامة لأبحاث وتطوير المعايير، الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، ادارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ، ادارة البنية الاساسية لنظم المعلومات والتحول الرقمى.

واستعرضت إدارة البنية الأساسية مشروع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والخطوات التي تمت بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والقوات المسلحة المصرية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار تكامل بنية معلوماتية مشتركة ومؤمنة توفر رؤية شاملة للمشروعات والبيانات والتحليلات التي تساعد في دعم وإتخاذ القرارات، إلى جانب مشروع ميكنة أعمال الهيئة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل وما تم انجازه من أعمال.

وكانت الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الاسكوا) ومقرها جينيف قد قامت بالتقييم المؤسسي الكامل للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وفقا لمعايير جودة وتميز هيئات التقييم الخارجي (الإصدار الخامس)، على مستوى المقر الرئيسي بالقاهرة وفروع الهيئة بمحافظات: بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، اسوان وذلك قبل حصول الهيئة على اعتماد الاسكوا لمؤسسات التقييم الخارجى للمنشآت الصحية في عام ٢٠٢٢.

وتعد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هي أول هيئة مستقلة تحصل على شهادة اعتماد (الاسكوا) كهيئة تقييم خارجي للمنشآت الصحية على مستوى مصر، والثانية على مستوى أفريقيا، والثالثة على مستوى الشرق الأوسط ضمن 40 جهة (مُقَيّمة) تحصل على هذا الاعتماد في العالم.